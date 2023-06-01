«Известия»: льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%

Россияне, у которых есть льготы, смогут платить за ЖКХ на 30-50% меньше чем все остальные, рассказали газете «Известия» в Минстрое.

«С учётом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)», — говорится в материале.

Отмечается, что данная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом.

Уточняется, что деньги будут начисляться на счёт поставщика услуг.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.