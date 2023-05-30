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Специалист в сфере ЖКХ Зубик предупредил о перерасчёте стоимости услуг для некоторых жильцов

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Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик предупредил, что столичные власти планируют установить повышающий коэффициент на водоснабжение (до трёхкратной величины тарифа) для жильцов, у которых нет счётчиков на воду.
Специалист в сфере ЖКХ Зубик предупредил о перерасчёте стоимости услуг для некоторых жильцов
  • РИА Новости

Эти меры могут повлечь за собой изменения в стоимости потребляемых услуг, сообщил он в беседе с Life.ru.

«Во-первых, важно узнать точные условия и правила пересчёта сумм в квитанциях. Рекомендуется обратиться к управляющей компании или органам, отвечающим за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы получить всю необходимую информацию», — посоветовал Зубик.

По его словам, жильцам стоит обратить внимание на свои потребительские привычки и контролировать потребление ресурсов, чтобы избежать лишних расходов.

Применение энергосберегающих принципов также может способствовать снижению стоимости оплаты услуг, заключил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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