Оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов станет обязательным с 1 декабря

Оснащение автомобилей в России антиблокировочной системой тормозов станет обязательным с 1 декабря 2023 года.

Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как передаёт его текст РИА Новости, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории России транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2».

«С 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов», — пояснили в Минпромторге России.

Ранее автоэксперт Николай Киреенко рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке и что необходимо взять с собой в дорогу.

В частности, он посоветовал проверить подвеску, рулевое управление, тормоза и фары, а также уровень масла в двигателе и коробке передач.