Автоэксперт Киреенко посоветовал провести техобслуживание машины перед дальней поездкой

Автоэксперт Николай Киреенко рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке и что необходимо взять с собой в дорогу.

Крайне важно провести техническое обслуживание автомобиля перед тем, как отправиться в дальнюю поездку, сообщил автоэксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

В частности, он посоветовал проверить подвеску, рулевое управление, тормоза и фары, а также уровень масла в двигателе и коробке передач.

«В случае необходимости очень важно перед поездкой заменить масло, колодки, а также отрегулировать развал-схождение колёс», — подчеркнул Киреенко.

По его словам, с собой необходимо взять базовый набор инструментов, включающий плоскогубцы, запасной приводной ремень и запасное колесо. Также в автомобиле должны быть аптечка, огнетушитель, запас воды и еды на несколько дней.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.