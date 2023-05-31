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ВС Украины обстреляли два села в Запорожской области, ранен мирный житель

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ВСУ обстреляли сёла Пологи и Инженерное в Запорожской области, ранен один мирный житель.
ВС Украины обстреляли два села в Запорожской области, ранен мирный житель
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Около 20:00 мск боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Целью стала телевышка. Информация о повреждениях уточняется. Также под огнём боевиков оказалось село Инженерное», — сказано в сообщении.

Ранен мирный житель.

Отмечается, что основные удары пришлись по улице Шевченко. Разрушены дом 22 и от повторного попадания — дом 23.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВС Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке.

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