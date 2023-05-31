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Турчак: 466 тысяч человек проголосовали на праймериз ЕР в новых регионах

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что более 460 тыс. человек проголосовали на предварительном голосовании партии в новых регионах.
Турчак: 466 тысяч человек проголосовали на праймериз ЕР в новых регионах
  • РИА Новости

«Предварительное голосование прошло на всех избирательных кампаниях Луганской и Донецкой народных республик, в Запорожской и Херсонской областях. Суммарно во всех четырёх регионах проголосовали 466 тыс. человек», — сказал Турчак на заседании генсовета «Единой России» по итогам предварительного голосования партии.

Отмечается, что в ДНР, в частности, проголосовали 209 тыс.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что серьёзных нарушений в ходе праймериз не зафиксировано.

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