Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Школьники из Москвы завоевали 1400 наград на Всероссийской олимпиаде

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Школьники из Москвы завоевали 1400 наград на Всероссийской олимпиаде
  • © М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

На торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» Собянин отметил, что столичные школьники завоевали 51% золотых медалей, и такой результат можно назвать фантастическим.

«Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, то получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средний по России. Это уникально», — сказал мэр.

Школьники из Москвы завоевали 1391 диплом, в том числе 275 дипломов победителей и 1116 дипломов призёров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области выиграли 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить