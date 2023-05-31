Школьники из Москвы завоевали 1400 наград на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

На торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» Собянин отметил, что столичные школьники завоевали 51% золотых медалей, и такой результат можно назвать фантастическим.

«Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, то получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средний по России. Это уникально», — сказал мэр.

Школьники из Москвы завоевали 1391 диплом, в том числе 275 дипломов победителей и 1116 дипломов призёров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области выиграли 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии.