Сомнолог Сурненкова заявила о пользе дневной физической активности для налаживания режима сна

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, как наладить режим сна.

«Важно не только количество часов, которые вы спите, но и качество этих часов. Если вы уделяете достаточно времени для сна, но по-прежнему не можете проснуться утром или бодрствовать весь день, возможно, вы проводите недостаточно времени в различных стадиях сна», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, важно соблюдать регулярный график сна, а также заниматься физической активностью в дневное время.

«Разработайте расслабляющий ритуал перед сном. Избегайте ярких экранов, работы и напряжённых разговоров поздно ночью», — рекомендовала Сурненкова.

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