Сомнолог Сурненкова заявила о пользе дневной физической активности для налаживания режима сна
«Важно не только количество часов, которые вы спите, но и качество этих часов. Если вы уделяете достаточно времени для сна, но по-прежнему не можете проснуться утром или бодрствовать весь день, возможно, вы проводите недостаточно времени в различных стадиях сна», — заявила она в беседе с Life.ru.
Как отметила эксперт, важно соблюдать регулярный график сна, а также заниматься физической активностью в дневное время.
«Разработайте расслабляющий ритуал перед сном. Избегайте ярких экранов, работы и напряжённых разговоров поздно ночью», — рекомендовала Сурненкова.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.