Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роскомнадзор добавил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей

Короткая ссылка
Платформы «Дзен», Rutube и Twitch включены в реестр соцсетей Роскомнадзора.
Роскомнадзор добавил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«В реестр социальных сетей включены новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства», — сказано в заявлении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Роскомнадзор с просьбой составить чёткий список запрещённой для использования в СМИ лексики.

25 мая в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что более 172 тыс. материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о спецоперации, заблокировано в сети с 24 февраля 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить