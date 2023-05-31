Роскомнадзор добавил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей

Платформы «Дзен», Rutube и Twitch включены в реестр соцсетей Роскомнадзора.

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«В реестр социальных сетей включены новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства», — сказано в заявлении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Роскомнадзор с просьбой составить чёткий список запрещённой для использования в СМИ лексики.

25 мая в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что более 172 тыс. материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о спецоперации, заблокировано в сети с 24 февраля 2022 года.