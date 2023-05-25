В Роскомнадзоре заявили о блокировке более 172 тысяч фейков о СВО с 24 февраля 2022 года
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Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
«С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 172 тыс. материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции», — передаёт сообщение ТАСС.
20 февраля председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил.