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В Роскомнадзоре заявили о блокировке более 172 тысяч фейков о СВО с 24 февраля 2022 года

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Более 172 тысяч материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о спецоперации, заблокировано в сети с 24 февраля 2022 года.
В Роскомнадзоре заявили о блокировке более 172 тысяч фейков о СВО с 24 февраля 2022 года
  • © РИА Новости / Томас Тхайцук

Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 172 тыс. материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции», — передаёт сообщение ТАСС.

20 февраля председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил.

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