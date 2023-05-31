В Ставропольском крае предупредили об угрозе подтоплений из-за осадков
- РИА Новости
Как сообщает newstracker.ru, предупреждение действует 31 мая и 1 июня.
«По возможности немедленно оставьте зону затопления. Выведите сельскохозяйственную технику и автомобильный транспорт с прирусловых участков поймы», — сказано в предупреждении регионального УМЧС.
Также уточняется, что необходимо уложить в рюкзак тёплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.
28 мая сообщалось, что на территории Курганинского района Кубани 43 приусадебных участка оказались подтопленными из-за непогоды.