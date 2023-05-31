В Дагестане возбудили уголовное дело после убийства главы села Рубас Байрамбегова

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбана Байрамбегова.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

«Следователями следственного управления СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК России», — сказано в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее в Дербентском районе Дагестана заявили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве главы села Байрамбегова.

Подозреваемый заявил, что пошёл на преступление, так как скончавшийся «сделал его бомжом».