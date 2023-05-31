Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане: он меня бомжом сделал
Подозреваемый в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова заявил, что пошёл на преступление, так как скончавшийся «сделал его бомжом».
«Он мои дома продал. Он меня бомжом сделал», — сказал он, указав тем самым, что пошёл на преступление из-за конфликта с недвижимостью.
Ранее в Дербентском районе Дагестана заявили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Байрамбегова.
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