Голикова: жителей новых регионов нужно обеспечить полисами ОМС до конца года

Жителей новых регионов нужно обеспечить полисами ОМС до конца 2023 года, чтобы с 2024 года войти в соответствующую систему, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования», — цитирует её ТАСС.

Председатель комитета Народного совета по здравоохранению Александр Серёженко ранее заявил, что система здравоохранения в ДНР полностью перейдёт на обязательное медицинское страхование с 1 января 2024 года.

Президент России Владимир Путин поблагодарил оказывающие помощь новым территориям регионы России.