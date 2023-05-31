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Голикова: жителей новых регионов нужно обеспечить полисами ОМС до конца года

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Жителей новых регионов нужно обеспечить полисами ОМС до конца 2023 года, чтобы с 2024 года войти в соответствующую систему, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова: жителей новых регионов нужно обеспечить полисами ОМС до конца года
  • РИА Новости

«До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования», — цитирует её ТАСС.

Председатель комитета Народного совета по здравоохранению Александр Серёженко ранее заявил, что система здравоохранения в ДНР полностью перейдёт на обязательное медицинское страхование с 1 января 2024 года.

Президент России Владимир Путин поблагодарил оказывающие помощь новым территориям регионы России. 

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