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В Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку, прабабушку и дедушку

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В подмосковном посёлке Шаховская 14-летний подросток напал с ножом на дедушку, бабушку и прабабушку.
В Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку, прабабушку и дедушку
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

По данным «Пятого канала», после нападения он скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

Отмечается, что 60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летнюю и 84-летнюю женщин подросток ранил в живот.

Все пострадавшие госпитализированы.

30 мая суд приговорил 50-летнюю жительницу села Александровка Саратовской области, которая отравила троих внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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