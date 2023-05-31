В Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку, прабабушку и дедушку

В подмосковном посёлке Шаховская 14-летний подросток напал с ножом на дедушку, бабушку и прабабушку.

По данным «Пятого канала», после нападения он скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

Отмечается, что 60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летнюю и 84-летнюю женщин подросток ранил в живот.

Все пострадавшие госпитализированы.

30 мая суд приговорил 50-летнюю жительницу села Александровка Саратовской области, которая отравила троих внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.