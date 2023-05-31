В Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку, прабабушку и дедушку
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По данным «Пятого канала», после нападения он скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.
Отмечается, что 60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летнюю и 84-летнюю женщин подросток ранил в живот.
Все пострадавшие госпитализированы.
30 мая суд приговорил 50-летнюю жительницу села Александровка Саратовской области, которая отравила троих внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.