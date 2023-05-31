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В Удмуртии промышленным предприятиям требуется почти 5 тысяч сотрудников

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Около 5 тыс. соискателей ожидают на промышленных предприятиях Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Удмуртии промышленным предприятиям требуется почти 5 тысяч сотрудников
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Как пишет izh.kp.ru, 30 мая в Ижевске прошёл круглый стол на тему «HR-стратегии промышленных предприятий Удмуртии».

«На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 18 тыс. вакансий, 5 тыс. из них — в промышленности. Только на предприятиях оборонного комплекса ждут более 2,7 тыс. специалистов. При этом официально ищут работу в республике чуть менее 5,5 тыс. человек», — отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области доступно 840 вакансий в производстве.

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