В Ялте задержали бухгалтера по подозрению в хищении 13 млн рублей у работодателя

В Ялте задержали бухгалтера по подозрению в хищении у работодателя 13 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на управление МВД России по Крыму.

Как уточняется, в полицию поступило заявление от владельца одного из крупных предприятий о том, что со счетов организации пропала крупная сумма.

В рамках проверки эксперты выявили три эпизода противоправной деятельности бухгалтера. Она написала явку с повинной и рассказала на допросе, что потратила все средства на личные нужды.

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что суд арестовал группу полицейских, которые брали взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону.