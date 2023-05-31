В Ялте задержали бухгалтера по подозрению в хищении 13 млн рублей у работодателя
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на управление МВД России по Крыму.
Как уточняется, в полицию поступило заявление от владельца одного из крупных предприятий о том, что со счетов организации пропала крупная сумма.
В рамках проверки эксперты выявили три эпизода противоправной деятельности бухгалтера. Она написала явку с повинной и рассказала на допросе, что потратила все средства на личные нужды.
Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что суд арестовал группу полицейских, которые брали взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону.