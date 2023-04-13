Суд арестовал группу полицейских, которые брали взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону

В Ростовской области Ессентукский городской суд арестовал полицейских и жителей региона, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с предпринимателей.

Об этом сообщил Telegram-канал судов Ставропольского края.

По данным следствия, должностные лица МВД и жители Ростовской области согласованно «из корыстной личной заинтересованности» систематически получали взятку на общую сумму не менее 25 млн рублей «от неопределённого круга лиц».

Деньги принимались за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, осуществляющих торговую деятельность в сфере потребительского рынка, у которых имелись признаки административных и иных правонарушений.

В результате суд арестовал 23 человека на два месяца. В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет отмечает, что группировка орудовала в Ростове-на-Дону с июля 2015 года.