В Джанкойском районе Крыма построили девять модульных ФАПов
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
Уточняется, что четыре ФАПа построили за счёт средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».
Ещё пять объектов возвели в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
Средняя стоимость одного объекта составила 18,6 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».