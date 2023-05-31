В Джанкойском районе Крыма построили девять модульных ФАПов

В Джанкойском районе Крыма завершили строительство девяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Уточняется, что четыре ФАПа построили за счёт средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Ещё пять объектов возвели в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Средняя стоимость одного объекта составила 18,6 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».