В Кремле анонсировали встречу Путина с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин 1 июня встретится с семьями, которые были удостоены ордена «Родительская слава».

«В Международный день защиты детей Владимир Путин проведёт встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России», — сообщили в Кремле.

Соответствующая награда присуждается родителям или опекунам, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечив их надлежащим уровнем образования, а также духовным, физическим и нравственным развитием.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15 многодетным семьям вручили награды.

23 мая глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды — знаки «Родительская слава» 12 многодетным семьям.