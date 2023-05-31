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В Кремле анонсировали встречу Путина с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава»

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Президент России Владимир Путин 1 июня встретится с семьями, которые были удостоены ордена «Родительская слава».
В Кремле анонсировали встречу Путина с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава»
  • РИА Новости

«В Международный день защиты детей Владимир Путин проведёт встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России», — сообщили в Кремле.

Соответствующая награда присуждается родителям или опекунам, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечив их надлежащим уровнем образования, а также духовным, физическим и нравственным развитием.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15 многодетным семьям вручили награды.

23 мая глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды — знаки «Родительская слава» 12 многодетным семьям. 

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