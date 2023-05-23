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В Удмуртии 12 многодетных семей наградили знаком «Родительская слава»

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Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды — знаки «Родительская слава» 12 многодетным семьям. Торжественная церемония прошла в Ижевске.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Знака «Родительская слава» удостоились родители, состоящие в зарегистрированном браке, воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, воспитавшие троих и более детей.

Для одиноких матерей учреждена специальная награда — «Материнская слава».

Знак отличия «Родительская слава» в республике учреждён в 2013 году. За это время награды удостоены 175 семейных пар и 25 одиноких отцов, пишет izhlife.ru.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15 многодетным семьям вручили награды.

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