Объявлены итоги форума «Сделано в Ульяновской области»

Одним из итогов форума «Сделано в Ульяновской области» стали десять предварительных соглашений о сотрудничестве с зарубежными закупщиками. Общая сумма превышает 104 млн рублей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

В частности, представители деловых кругов Казахстана выразили заинтересованность в закупке детских кроватей, мягкой мебели, одежды, камней для изготовления украшений, сувениров, батутов и мороженого.

Делегация из Узбекистана намерена наладить поставки мёда и мебели.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.