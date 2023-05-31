Объявлены итоги форума «Сделано в Ульяновской области»
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минэкономразвития.
В частности, представители деловых кругов Казахстана выразили заинтересованность в закупке детских кроватей, мягкой мебели, одежды, камней для изготовления украшений, сувениров, батутов и мороженого.
Делегация из Узбекистана намерена наладить поставки мёда и мебели.
Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.