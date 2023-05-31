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Объявлены итоги форума «Сделано в Ульяновской области»

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Одним из итогов форума «Сделано в Ульяновской области» стали десять предварительных соглашений о сотрудничестве с зарубежными закупщиками. Общая сумма превышает 104 млн рублей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

В частности, представители деловых кругов Казахстана выразили заинтересованность в закупке детских кроватей, мягкой мебели, одежды, камней для изготовления украшений, сувениров, батутов и мороженого.

Делегация из Узбекистана намерена наладить поставки мёда и мебели.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.

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