Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд приговорил к 8,5 года колонии бросившего «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре

Короткая ссылка
Суд приговорил к 8,5 года колонии Игоря Паскаря, который бросил бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в сторону здания Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, а также на тротуар под закреплённым на стене здания патриотическим плакатом.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Инциденты произошли в июне 2022 года в Краснодаре. 

Уголовное дело было возбуждено по статьям о вандализме и теракте.

Суд приговорил Паскаря к сроку восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме.

В апреле Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить