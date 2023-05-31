Суд приговорил к 8,5 года колонии бросившего «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре

Суд приговорил к 8,5 года колонии Игоря Паскаря, который бросил бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в сторону здания Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, а также на тротуар под закреплённым на стене здания патриотическим плакатом.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Инциденты произошли в июне 2022 года в Краснодаре.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о вандализме и теракте.

Суд приговорил Паскаря к сроку восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме.

В апреле Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.