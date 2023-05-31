Суд приговорил к 8,5 года колонии бросившего «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Инциденты произошли в июне 2022 года в Краснодаре.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о вандализме и теракте.
Суд приговорил Паскаря к сроку восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме.
В апреле Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.