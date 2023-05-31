В Ростове-на-Дону проверят спортивные конструкции после ЧП с обрушением трибуны на гребном канале.

Об этом заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что с 25 мая в регионе наблюдаются сильный дождь с градом и шквалистый ветер.

По поручению главы администрации в Ростове-на-Дону провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«По итогам принято решение провести проверки креплений рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе», — заявил Логвиненко.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек.