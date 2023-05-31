Стрелявший сам сообщил в экстренные службы об убийстве главы села Рубас в Дагестане

Мужчина, который, предположительно, застрелил главу села Рубас Дербентского района Дагестана, сам сообщил в экстренные службы о происшествии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«По системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас», — заявили в администрации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что смерть главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова подтвердили прибывшие на место медики скорой помощи.