Стрелявший сам сообщил в экстренные службы об убийстве главы села Рубас в Дагестане
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
«По системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас», — заявили в администрации.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что смерть главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова подтвердили прибывшие на место медики скорой помощи.