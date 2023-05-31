МВД России объявило в розыск экс-министров обороны и бывшего главу Генштаба Украины

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генштаба Виктора Муженко.

Как сообщает ТАСС, они обвиняются в России в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.

«Полторак Степан Тимофеевич. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе данных ведомства.

О том, по какой именно статье разыскиваются бывшие украинские чиновники, не уточняется.

Ранее в розыск были объявлены первый замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник, замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.