МВД России объявило в розыск экс-министров обороны и бывшего главу Генштаба Украины
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, они обвиняются в России в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.
«Полторак Степан Тимофеевич. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе данных ведомства.
О том, по какой именно статье разыскиваются бывшие украинские чиновники, не уточняется.
Ранее в розыск были объявлены первый замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник, замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.