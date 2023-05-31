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МВД России объявило в розыск ещё трёх украинских военачальников

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск ещё трёх главарей украинских боевиков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в розыск объявлены первый замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник, замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в карточках МВД у Колесника, Локоты и Грищенко.

Статья, по которой их разыскивают, не указывается.

Ранее МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

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