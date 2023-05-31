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Российские самолёты могут составить 15% парка отечественных перевозчиков в 2023 году

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Минпромторг России заявил, что долю отечественных самолётов в парке российских перевозчиков планируется увеличить до 15% до конца 2023 года.
Российские самолёты могут составить 15% парка отечественных перевозчиков в 2023 году
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом говорится в материалах ведомства к итоговой коллегии за 2022 год.

«Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счёт авиационной техники российского производства с достижением 15% самолётов, 88% вертолётов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков», — цитирует доклад ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минтранса России заявили, что российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили перевозки на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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