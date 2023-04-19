Российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили объём перевозок

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В пресс-службе Минтранса России заявили, что российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили перевозки на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили объём перевозок
  • РИА Новости

«По предварительным данным, за первые три месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 млн пассажиров)», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее Росавиация предостерегла авиакомпании от повышения цен и рекомендовала перевозчикам провести тарифообразование на каждом маршруте, чтобы сохранить доступные цены на авиабилеты для граждан.

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