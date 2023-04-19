Российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили объём перевозок
- РИА Новости
«По предварительным данным, за первые три месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 млн пассажиров)», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее Росавиация предостерегла авиакомпании от повышения цен и рекомендовала перевозчикам провести тарифообразование на каждом маршруте, чтобы сохранить доступные цены на авиабилеты для граждан.