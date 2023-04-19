Российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили объём перевозок

В пресс-службе Минтранса России заявили, что российские авиакомпании в I квартале 2023 года увеличили перевозки на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По предварительным данным, за первые три месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 млн пассажиров)», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее Росавиация предостерегла авиакомпании от повышения цен и рекомендовала перевозчикам провести тарифообразование на каждом маршруте, чтобы сохранить доступные цены на авиабилеты для граждан.