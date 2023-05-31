Губернатор: пожар произошёл на Афипском НПЗ на Кубани, предварительно из-за БПЛА

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошёл пожар, его причиной, по предварительным данным, стал прилёт беспилотника, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилёт БПЛА», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

По его словам, возгорание локализовано на площади 100 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал.

26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.