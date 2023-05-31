Губернатор: пожар произошёл на Афипском НПЗ на Кубани, предварительно из-за БПЛА
«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилёт БПЛА», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
По его словам, возгорание локализовано на площади 100 кв. м.
В результате инцидента никто не пострадал.
26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.
Позднее Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.