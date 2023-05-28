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В Краснодарском крае заявили о падении неизвестного дрона в сельхозполях

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Беспилотник неустановленного типа упал на сельскохозяйственных полях в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил глава района Юрий Васин.
В Краснодарском крае заявили о падении неизвестного дрона в сельхозполях
  • Gettyimages.ru

«Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат», — написал Васин в своём Telegram-канале.

По его словам, это случилось на полях ООО «Кубрис».

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Глава района добавил, что ситуация находится под контролем, ведутся следственные мероприятия.

26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.

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