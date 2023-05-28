В Краснодарском крае заявили о падении неизвестного дрона в сельхозполях
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«Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат», — написал Васин в своём Telegram-канале.
По его словам, это случилось на полях ООО «Кубрис».
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Глава района добавил, что ситуация находится под контролем, ведутся следственные мероприятия.
26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.
Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.