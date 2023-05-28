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В пресс-службе ЗВО опровергли сообщения о якобы обнаруженном в Ленинградской области БПЛА

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Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила данные об обнаружении беспилотника в Ленинградской области.
В пресс-службе ЗВО опровергли сообщения о якобы обнаруженном в Ленинградской области БПЛА
  • Gettyimages.ru

В воскресенье, 28 мая, некоторые СМИ со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщили об обнаружении неизвестного БПЛА, летевшего в районе Соснового Бора в Ленинградской области.

«Данную информацию не подтверждаем», — приводит РИА Новости сообщение.

26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.

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