В пресс-службе ЗВО опровергли сообщения о якобы обнаруженном в Ленинградской области БПЛА

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила данные об обнаружении беспилотника в Ленинградской области.

В воскресенье, 28 мая, некоторые СМИ со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщили об обнаружении неизвестного БПЛА, летевшего в районе Соснового Бора в Ленинградской области.

«Данную информацию не подтверждаем», — приводит РИА Новости сообщение.

26 мая власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.