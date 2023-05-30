В Подмосковье начало работу новое гериатрическое отделение

На базе Орехово-Зуевской областной больницы в Московской области открылось новое гериатрическое отделение. Оно рассчитано на 20 пациентов.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Важно развивать оказание медицинской помощи лицам старшего возраста. Поэтому мы продолжаем открывать гериатрические кабинеты в поликлиниках, а также отделения в стационарах. На данный момент в подмосковных больницах работает 13 гериатрических отделений, до конца этого года планируем запустить ещё четыре», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Со своей стороны, главврач Орехово-Зуевской областной больницы Сергей Бунак отметил, что пациенты могут посетить процедуры ЛФК и массажа, получить медикаментозное лечение в стационаре, а также получить направление к узким специалистам.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.