Исследование: жители Москвы оценивают КПД своей работы в среднем на 80%

Согласно новому исследованию, жители Москвы оценивают коэффициент полезного действия своей работы в среднем на 80%.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По словам респондентов, КПД коллег составляет 71%, начальства — 65%.

Почти каждый пятый участник опроса (19%) уверен, что его коэффициент превышает 100%.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.