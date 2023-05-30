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Исследование: жители Москвы оценивают КПД своей работы в среднем на 80%

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Согласно новому исследованию, жители Москвы оценивают коэффициент полезного действия своей работы в среднем на 80%.
Исследование: жители Москвы оценивают КПД своей работы в среднем на 80%
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По словам респондентов, КПД коллег составляет 71%, начальства — 65%.

Почти каждый пятый участник опроса (19%) уверен, что его коэффициент превышает 100%.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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