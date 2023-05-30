РЭО заключил партнёрские соглашения с арт-кластером «Таврида»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы рады сообщить, что РЭО стал генеральным экологическим партнёром «Таврида.Арт» и соорганизатором арт-школы экологии. Через творчество, музыку, культуру мы можем показать ответственность человека за сохранение природы», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Со своей стороны, пиар-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что арт-кластер «Таврида» уделяет большое внимание вопросам бережного отношения к окружающей среде.
«А совместно с уже общественным партнёром РЭО сможет и в дальнейшем проводить просветительские кампании о принципах осознанного потребления, снижая образование отходов и прививая полезные экологические привычки», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в регионах России стартовала акция «Убери за собой».