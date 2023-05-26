В регионах России стартовала акция «Убери за собой»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах. Старт был дан на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Субботники проводятся при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши «серебряные» эковолонтёры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно», — заявила Абрамченко.

Со своей стороны, Матвиенко отметила, что сознательность россиян растёт — они убирают за собой мусор, стремятся разделять отходы.

Флагманские субботники запланированы в десяти регионах, среди которых Кемеровская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская и Новосибирская области, а также Чувашия, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкария.

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