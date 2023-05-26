В регионах России стартовала акция «Убери за собой»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши «серебряные» эковолонтёры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно», — заявила Абрамченко.
Со своей стороны, Матвиенко отметила, что сознательность россиян растёт — они убирают за собой мусор, стремятся разделять отходы.
Флагманские субботники запланированы в десяти регионах, среди которых Кемеровская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская и Новосибирская области, а также Чувашия, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкария.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.