Отделения петербургского Генконсульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске закрываются
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«Финской стороне заявлено об отзыве с той же даты (1 июля. — RT) согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что Россия с 1 июля закрывает канцелярию российского посольства в финском Лаппеенранте.