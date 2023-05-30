Отделения петербургского Генконсульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске закрываются

Послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю, вызванному в МИД России, заявлено о закрытии петербургского Генконсульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске.

«Финской стороне заявлено об отзыве с той же даты (1 июля. — RT) согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Россия с 1 июля закрывает канцелярию российского посольства в финском Лаппеенранте.