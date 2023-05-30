Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россия с 1 июля закрывает канцелярию посольства в финском Лаппеенранте

Короткая ссылка
Россия с 1 июля закрывает канцелярию российского посольства в финском Лаппеенранте.
Россия с 1 июля закрывает канцелярию посольства в финском Лаппеенранте
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанёс серьёзный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — отмечается в сообщении.

В МИД России добавили, что российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, так как оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить