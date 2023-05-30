Россия с 1 июля закрывает канцелярию посольства в финском Лаппеенранте

Россия с 1 июля закрывает канцелярию российского посольства в финском Лаппеенранте.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанёс серьёзный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — отмечается в сообщении.

В МИД России добавили, что российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, так как оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений.