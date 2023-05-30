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Мэр Сочи Копайгородский: контроль за квадрокоптерами и аттракционами с парашютом усилят

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в городе усилят меры по предотвращению использования квадрокоптеров. Также под повышенный контроль возьмут аттракционы с парашютами.
Мэр Сочи Копайгородский: контроль за квадрокоптерами и аттракционами с парашютом усилят
  • Gettyimages.ru

«Особый контроль за транспортными объектами и небом. На всей территории Краснодарского края ограничено использование беспилотных летательных аппаратов. Переданные правоохранителям специальные комплексы позволяют в случае необходимости их нейтрализовать. Дал поручение усилить контроль за аттракционами с использованием парашютов над морем», — написал Копайгородский в Telegram-канале.

По его словам, дополнительно приняты меры безопасности в аэропорту Сочи и на территории железнодорожного вокзала.

В конце апреля генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что допускает возможность попыток совершения киевским режимом новых терактов в стране, в связи с чем призывает усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов.

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