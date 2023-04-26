Краснов допустил возможность попыток совершения киевским режимом новых терактов в России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что допускает возможность попыток совершения киевским режимом новых терактов в стране, в связи с чем призывает усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов.

Об этом он сообщил в Совфеде на ежегодном отчёте.

«К сожалению, наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно, в связи с чем принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищённости критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в первую очередь внимание надо обратить на объекты транспортной инфраструктуры, избирательные участки, места массового пребывания людей, пункты размещения вынужденных переселенцев.

Он также добавил, что соответствующие меры реагирования генпрокуратурой уже приняты.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что спецслужбе вместе с СК России удалось установить личность соучастника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. Им оказался украинец Юрий Денисов, выполнявший задание спецслужб Украины.