Кадыров — об атаке дронов по Москве: скоро покажем в зоне СВО, что такое месть
- РИА Новости
«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — написал он в Telegram-канале.
Кадыров анонсировал ответные действия в зоне проведения спецоперации.
«Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — заявил он.
Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.
Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.
Подробнее — в материале RT.