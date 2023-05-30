Кадыров — об атаке дронов по Москве: скоро покажем в зоне СВО, что такое месть

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силы скоро покажут в зоне специальной военной операции, что такое месть в полном смысле слова. Так он прокомментировал атаку дронами на Москву.

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров анонсировал ответные действия в зоне проведения спецоперации.

«Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — заявил он.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.

Подробнее — в материале RT.