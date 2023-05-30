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В Севастополе ЕГЭ по русскому языку написали 2,4 тысячи школьников

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В Севастополе продолжается основной этап ЕГЭ. Самым массовым стал экзамен по русскому языку, для участия в котором зарегистрировались 2410 человек.
В Севастополе ЕГЭ по русскому языку написали 2,4 тысячи школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку в 12 из 13 пунктах. Для участников с ограниченными возможностями здоровья были организованы пункты на дому.

Результаты объявят не позднее 16 июня.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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