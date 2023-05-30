В Севастополе ЕГЭ по русскому языку написали 2,4 тысячи школьников
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.
Выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку в 12 из 13 пунктах. Для участников с ограниченными возможностями здоровья были организованы пункты на дому.
Результаты объявят не позднее 16 июня.
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