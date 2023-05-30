Московскую библиотеку решений сделали доступной для всех IТ-разработчиков
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Запуск Mos.Hub позволит разработчикам объединиться на базе городской площадки и совместно работать над своими проектами», — отметил Лысенко.
В библиотеке решений разработчики могут хранить свои данные и совместно улучшать код. Также доступен закрытый личный кабинет.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичная компания «МосИТЛаб» представила десять разработок в реестр «Банка технологий» с прошлого года.