Московскую библиотеку решений сделали доступной для всех IТ-разработчиков

Московская библиотека решений теперь доступна для всех IТ-разработчиков, заявил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Запуск Mos.Hub позволит разработчикам объединиться на базе городской площадки и совместно работать над своими проектами», — отметил Лысенко.

В библиотеке решений разработчики могут хранить свои данные и совместно улучшать код. Также доступен закрытый личный кабинет.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичная компания «МосИТЛаб» представила десять разработок в реестр «Банка технологий» с прошлого года.