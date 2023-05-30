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Бочкарёв: для больницы имени Вересаева построят вертолётную площадку

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В Москве выдали разрешение на строительство вертолётной площадки для городской клинической больницы имени Вересаева, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: для больницы имени Вересаева построят вертолётную площадку
  • Gettyimages.ru

«В городе последовательно обновляются крупные медицинские центры, при этом большое внимание уделяется оперативности оказания медицинской помощи. Благодаря вертолётной площадке больница Вересаева станет одним из шести московских флагманских центров, оказывающих оперативную медицинскую помощь», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в рамках проекта предусмотрено устройство бетонной посадочной площадки, а также установка зоны приземления и отрыва, прожекторов, импульсного маяка и ветроуказателя.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что координация полётов будет выполняться из диспетчерского пункта, который построят на территории больницы.

«Наши инспекторы составят индивидуальную программу проверок для вертолётной площадки и диспетчерского пункта, чтобы на всех этапах работ контролировать качество возводимых конструкций и применяемых материалов», — добавил он.

Бочкарёв уточнил, что после сдачи вертолётной площадки комплекс заработает с полным функционалом, но уже сейчас больница оперативно оказывает высококвалифицированную медпомощь.

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