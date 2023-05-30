Директор по персоналу Санина напомнила о возможности не писать заявление перед отпуском

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина дала советы сотрудникам по грамотному оформлению отпуска.

График отпусков в компании формируется до начала текущего года с учётом пожеланий работников и согласуется с руководителем, сообщила она в беседе с «Известиями».

«В период от 14 до трёх дней до начала отдыха работник может написать заявление на отпуск, но делать это необязательно. Поэтому неправомерно и наказывать сотрудника, посчитав его отсутствие прогулом, если он ушёл в отпуск без соответствующего заявления», — подчеркнула Санина.

Руководитель не может отказать в предоставлении отдыха, если он указан в графике отпусков, отметила эксперт. Однако отпуск может быть перенесён по инициативе работодателя и сотрудника.

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