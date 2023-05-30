Исследование: 56% москвичей не любят работать в саду и огороде
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Об этом сообщает «Москва 24».
При этом 34% респондентов готовы делать это по просьбе близких, а 11% не готовы заниматься садово-огородными работами ни при каких обстоятельствах.
Такой ответ дали 50% мужчин и 57% молодых людей в возрасте 18—24 лет.
Больше склонны ухаживать за цветами и растениями, проводить время в саду или огороде женщины — 56%.
Ранее товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в беседе с ФАН дала советы по использованию парников.