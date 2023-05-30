Экономист Селезнёв перечислил меры для стимулирования рождаемости в стране

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнёв рассказал, какие меры необходимы для улучшения демографической ситуации в стране.

Нормальный демографический показатель, обеспечивающий естественное воспроизводство населения, — примерно 2,2, то есть не менее двух детей в семье, лучше двое-трое. В настоящее время он находится на уровне менее 1,5, сообщил Селезнёв в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что на многодетную семью ложится много обременений, и здесь необходима поддержка государства. Практика показывает, что льготная ипотека и материнский капитал — хорошие, но недостаточные меры.

«В дополнение к пособиям и льготной ипотеке требуется поддержка рынка домашнего персонала для помощи многодетным семьям, который может облегчить их повседневную жизнь… Требуется специальный формат жилья (крупноформатные квартиры или блоки квартир), позволяющего семьям, состоящим из нескольких поколений, жить вместе, чтобы помогать в воспитании и поддержании детей», — отметил эксперт.

По его мнению, нужно создавать малоформатные частные ясли и детские сады.

Помимо этого, необходимы специальные меры, рассчитанные на поддержание профессиональных возможностей женщин с детьми.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что в России сокращается число женщин фертильного возраста, на 1 января 2022 года их было 34 млн, а к январю 2031 года их станет на 1,4 млн меньше — 32,6 млн.