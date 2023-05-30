Главком ВМФ Евменов подвёл итоги боевой подготовки на заседании Военного совета
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского Минобороны, текст заявления приводит РИА Новости.
По данным ведомства, в ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с оперативной и боевой подготовкой, деятельностью береговых войск, а также выполнением гособоронзаказа в интересах ВМФ.
Ранее обозреватель издания Daily Mail Крис Плезанс заявил, что российские подлодки могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести страну к «критическому сценарию».