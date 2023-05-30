Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Главком ВМФ Евменов подвёл итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

Короткая ссылка
Итоги зимнего обучения подвели на заседании Верховного совета Военно-морского флота России под руководством главнокомандующего Николая Евменова.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского Минобороны, текст заявления приводит РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с оперативной и боевой подготовкой, деятельностью береговых войск, а также выполнением гособоронзаказа в интересах ВМФ.

Ранее обозреватель издания Daily Mail Крис Плезанс заявил, что российские подлодки могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести страну к «критическому сценарию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить