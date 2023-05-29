Губернатор Севастополя сообщил, что Черноморский флот проводит тренировку со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот проводит тренировку расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения с практической стрельбой, в городе всё спокойно.
- РИА Новости
«На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчётов ППДО с практической стрельбой», — сказал он.
Ранее Развожаев также заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота.
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