Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота
«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — RT), включающие в себя проведение учебных стрельб», — написал он в Telegram.
20 мая Развожаев заявил, что информация о взрыве на аэродроме в городе не соответствует действительности.
Он добавил, что за прошедшие 24 часа в Севастополе прошли только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времён Великой Отечественной войны.