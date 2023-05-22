Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота.

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — RT), включающие в себя проведение учебных стрельб», — написал он в Telegram.

20 мая Развожаев заявил, что информация о взрыве на аэродроме в городе не соответствует действительности.

Он добавил, что за прошедшие 24 часа в Севастополе прошли только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить