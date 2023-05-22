Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота.

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчётов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — RT), включающие в себя проведение учебных стрельб», — написал он в Telegram.

20 мая Развожаев заявил, что информация о взрыве на аэродроме в городе не соответствует действительности.

Он добавил, что за прошедшие 24 часа в Севастополе прошли только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времён Великой Отечественной войны.